In Zeulenroda-Triebes wird gebaut.

Zeulenroda-Triebes: Bauarbeiten in der Friedrich-Engels-Straße

Zeulenroda-Triebes. Autofahrer müssen sich auf eine Umleitung einstellen.

Die Friedrich-Engels-Straße in Zeulenroda ist von Mittwoch, 24. November, bis Dienstag, 30. November, gesperrt. Auf dem Abschnitt zwischen Kleinwolschendorfer Straße und Goetheallee wird der Belag erneuert, teilt die Stadt mit. Die Zufahrt zum Einkaufsmarkt sei nur aus Richtung Goetheallee möglich.

Die ausgeschilderte Umleitung erfolge über die Straße am Puschkinpark und die Aumaische Straße. Die Umleitung für den Lkw-Verkehr in Richtung Auma erfolge wiederum über die Alleestraße und den Lohweg in Richtung Kleinwolschendorfer Straße.

Die Bushaltestelle in der Friedrich-Engels-Straße werde zum Tuchmarkt verlegt.