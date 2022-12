Zeulenroda-Triebes: Den Wanderhütten folgen Weihnachtskrippen

Zeulenroda-Triebes. Josef Umlauf hat den Sommer genutzt, um kleinere Kunstwerke zu schaffen.

Josef Umlauf aus Zeulenroda hat sich in der Vergangenheit größeren Objekten, wie den Wanderhütten am Talsperrenwanderweg rund um das Zeulenrodaer Meer gewidmet. Nun hat er den Sommer genutzt und kleinere Kunstwerke geschaffen. Doch wieder will er Freude damit bereiten. Er schnitzte aus Lindenholz und anderes Holz Weihnachtskrippen und gestaltete Märchenszenen nach. Die Arbeiten sind in den Schaufenstern des Zeulenrodaer Reisebüros am Stadtbrunnen in der Schleizer Straße zu bewundern.