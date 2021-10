Zeulenroda-Triebes. Diese Alternativen gibt es.

Nach einem Einbruch bleibt die Selbstbedienungsstelle der Sparkasse am Aldi in Zeulenroda geschlossen, heißt es in einer Mitteilung.

Die nächsten Geldautomaten befinden sich demnach im Beratungscenter in der Schopperstraße 1-5, im Kaufland, in der Aumaischen Straße 27/29 und in der Filiale Triebes im Triebesgrund 6.

Bargeld könne auch beim Einkauf in vielen Supermärkten an der Kasse abgehoben werden.