Zeulenroda-Triebes: Hausbesuch mit Anprobe

Models präsentieren die Kleider des Braut-und Festmodengeschäfts „Ypsilon“ in Zeulenroda. Anhand von nummerierten Fotos können Kleider für die Anprobe zu Hause ausgewählt werden.

Zeulenroda-Triebes. Das Festmodengeschäft aus Zeulenroda-Triebes trotzt Corona mit kreativen Ideen. Präsentationsvideos in sozialen Medien helfen bei der Auswahl.

Auch wenn Feiern wegen der Pandemie-Lage derzeit recht unwahrscheinlich sind, werden in diesem Jahr wohl Jugendweihen, Konfirmationen und Hochzeiten stattfinden. Vielleicht nur im kleinen Kreis. Doch Festmode wird dennoch benötigt. Deshalb hat sich das Braut- und Festmodengeschäft „Ypsilon“ in Zeulenroda etwas einfallen lassen, um festliche Roben an die Frau oder den Mann zu bringen.