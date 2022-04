Der Ruhebereich der Sauna im Waikiki in Zeulenroda-Triebes.

Zeulenroda-Triebes: In der Sauna Whiskey trinken

Zeulenroda-Triebes. Pub-Atmosphäre und Livemusik ist im Waikiki zu erleben.

Whiskey, Highlands und schottisch-irische Livemusik von „O`Cladaigh`s Inn“ erwarten die Saunagäste am Samstag, 23. April, in der Badewelt Waikiki in Zeulenroda. Die Gäste können einen ganz besonderen Abend mit Whiskey-Tasting und Dudelsack-Klängen erleben, heißt es.

Nordische, vor allem aber irische und schottische Folkmusik spiele das Trio von „O’Cladaigh’s Inn“. Im Saunabereich ziehe gemütliche Pub-Atmosphäre ein. Entspannung würden sinnliche Saunarituale und kulinarische Spezialitäten bieten. Obendrein gebe es einiges über die Whiskey-Herstellung und verschiedene Brennereien zu erfahren.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es erwarte die Gäste zudem ein entspannter und humorvoller Vortrag, moderiert von Burkhardt Giermann, bei dem natürlich die „Verkostung“ im Mittelpunkt stehe.

Die Saunalandschaft ist an diesem Tag bis 22 Uhr, Tropen- und Sportbad bis 19.30 Uhr geöffnet.