Zeulenroda-Triebes: Neuer „Karpfenpfeifer“ erschienen

Thomas Grzeschitza, Mitarbeiter des Städtischen Museums Zeulenroda, blättert in einem druckfrischen Exemplar des „Karpfenpfeifers“.

Zeulenroda-Triebes. Das Stadtarchiv und alte Wirtshäuser sind Thema in den Heimatblättern.

Die neue Ausgabe des „Karpfenpfeifers“ ist erschienen mit Beiträgen wie „Zur denkmalgerechten Sanierung des Stadtarchivs Zeulenroda“, „Die Wirtshäuser Alt-Zeulenrodas“ und „Utopie Zeulenroda – Entwürfe nicht realisierter Bauten im Stadtarchiv Zeulenroda“.

Dem Team der Zeulenrodaer Redaktion des „Karpfenpfeifers“ ist es wiederum gelungen, einige interessante Themen aufzugreifen. Die gerade frisch gedruckte Ausgabe Nr. 68 der Heimatblätter enthält auch Beiträge zum Gesundheitswandern, zu Flächennaturdenkmälern sowie einen Jahresrückblick 2020.

Aufschlussreich und kurzweilig mit akribisch recherchierten Artikeln liegt eine Publikation vor, die wie geschaffen ist, unter dem Weihnachtsbaum präsentiert zu sein.

Erhältlich ist der neue Karpfenpfeifer „Stadt Land Fluss“, herausgegeben vom Freundeskreis Städtisches Museum Zeulenroda, in der „Bücherstube“ am Markt, im Tourismuszentrum Zeulenroda und im städtischen Museum in der Aumaischen Straße.