Zeulenroda-Triebes: Untere Haardt wird zur Baustelle

Zeulenroda-Triebes. Autofahrer müssen sich auf eine Ampelregelung einstellen.

Die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes informiert über geplante Straßensperrungen in den kommenden Wochen. So werden im Zeitraum von Mittwoch bis 2. Juli in der Unteren Haardt 9 Instandsetzungsarbeiten an der Abwasserleitung erfolgen, heißt es in einer Mitteilung. Zu diesem Zweck werde auf der Bundesstraße eine Ampelregelung notwendig.

Die Zufahrt in Richtung Untere Haardt bis Hausnummer 45 sei nur aus Richtung Mühlweg beziehungsweise Haardtstraße möglich, so die Stadtverwaltung.