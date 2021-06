In Zeulenroda-Triebes sind wieder Baustellenschilder im Einsatz.

Zeulenroda–Triebes. Grund dafür sind Arbeiten an Versorgungsleitungen.

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Zeulenroda wird die Südtangente weiter ausbauen. Im Bauzeitraum von Mittwoch bis 9. Juli werden an der Einmündung in Richtung Schwarzbach Arbeiten an den Versorgungsleitungen durchgeführt.

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt, heißt es. Die einzig mögliche Zufahrt in/aus Richtung Schwarzbach sei über die Obere Haardt.