Zeulenroda-Triebes: Zwischen Schlesien und den Masuren

Annett und Michael Rischer kommen in die Kreuzkirche Zeulenroda.

Zeulenroda-Triebes. Zu einem Multivisionsvortrag mit Annett und Michael Rischer wird in die Kreuzkirche eingeladen.

Annett und Michael Rischer laden am Freitag, 5. November, um 19 Uhr zu einer Multivisionsschau in die Kreuzkirche Zeulenroda ein. Sie präsentieren dabei die Geschichte von Schlesien und den Masuren, heißt es in der Ankündigung. Die beiden haben diese auf einer ihrer Reisen nach Polen nachvollzogen.

Ihre Erlebnisse haben die aus dem sächsischen Pausa stammenden Filmproduzenten und Fotografen in Bild und Ton festgehalten. Die Zuhörer könnten sich auf individuelle Eindrücke abseits der Touristenrouten freuen. Die Metropolen Warschau, Krakau, Breslau und Danzig sowie einzigartige Landschaften der Hohen Tatra oder des Riesengebirges würden in der geschichtsträchtigen Schau gezeigt, für die es aktuell noch ein paar Restkarten gibt.

Auch einen Besuch der historischen Schauplätze der Festungen Boyen und Silberberg beinhalte der knapp zweistündige Vortrag, der mit hochauflösenden Fotografien und professionellen Filmausschnitten inklusive Ton und landestypischer Musik gestaltet sei.

Karten könnten im Museum Zeulenroda, telefonisch unter der Nummer 036628/6 41 35 oder per E-Mail an museum@zeulenroda-triebes.de vorbestellt werden. Tickets im Vorverkauf würden acht Euro und an der Abendkasse zehn Euro kosten.