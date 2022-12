Zeulenroda-Triebeser Thomas Effenberger wird 60

Zeulenroda-Triebes. Thomas Effenberger konnte tolle Erfolge erringen: 1989/1990 Aufstieg in die Thüringer Landesliga, später Thüringer Landesmeister und Aufstieg zur Amateur-Oberliga, drei Landesmeistertitel im Hallenfußball sowie fünf Jahre ununterbrochenen Oberligafußball.

Vor allem die älteren Fußballanhänger aus der Region werden sich an Thomas Effenberger erinnern.

Der unermüdliche Kämpfer im Dress der 1. Männermannschaft der BSG Motor und dann beim FV Zeulenroda feiert am Donnerstag seinen 60. Geburtstag. Der Vorstand des FC Motor Zeulenroda gratuliert mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen. Der Zeulenrodaer Fußballer erbte sein sportliches Talent zweifellos von seinem Vater Helmut, der ein guter Skispringer war. Effenberger, der 1973 in Zeulenroda mit dem Fußballspielen begann, kam am 14. August 1984 erstmals für die erste Männerelf der BSG Motor zum Einsatz.

In der weiteren Karriere konnte er tolle Erfolge mit den Kickern seiner Heimatstadt erringen. So auch in der Saison 1989/1990 beim Aufstieg in die Thüringer Landesliga, später wurde man Thüringer Landesmeister, zudem: Aufstieg zur Amateur-Oberliga, drei Landesmeistertitel im Hallenfußball sowie fünf Jahre ununterbrochenen Oberligafußball. Beim FV Zeulenroda war Thomas Effenberger auch Mannschaftskapitän.

Am 19. Mai 1996 beendete Effenberger seine aktive Laufbahn, spielte dann noch in der Alten-Herrn-Mannschaft des FC Motor.