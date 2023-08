Zeulenroda: Vortrag zur Geschichte der Talsperren an der Weida

Zeulenroda-Triebes. Zeitzeuge Rainer Seffner berichtet am 4. September im Rathaussaal in Zeulenroda über den Bau der Weidatal- und der Zeulenroda-Talsperre. Die Ausstellung zum Brückeneinsturz ist gut besucht.

Einen besonderen Höhepunkt innerhalb der Veranstaltungen zum 50. Jahrestag des Einsturzes der Talsperrenbrücke in Zeulenroda wird es am Montag, 4. September, geben. Dann beginnt um 19 Uhr im Rathaussaal, Markt 1, in Zeulenroda-Triebes eine Power-Point-Präsentation mit jeder Menge Informationen über die Entwicklung der Talsperren an der Weida.

Der Zeulenrodaer Rainer Seffner hat den Bau der Weidatalsperre, der bereits 1954 begonnen wurde, hautnah erlebt und berichtet über seine Erlebnisse bis in den 1970er Jahre, als mit dem Bau der Talsperre Zeulenroda begonnen wurde – und schließlich über den Einsturz der im Bau befindlichen Talsperrenbrücke. Mit der Übergabe der Talsperre vom Spezialbaukombinat Weimar an die Oberflussmeisterei Gera wurde Rainer Seffner der erste Staumeister der Talsperre Zeulenroda.

Schon 4000 Gäste in der Ausstellung

Karten für die Power-Point-Präsentation mit Rainer Seffner am 4. September gibt es im Vorverkauf im Touristinformationszentrum am Zeulenrodaer Meer, Bleichenweg 30, oder an der Abendkasse.

Parallel zu diesem Abend findet in der Touristinformation Zeulenroda eine Ausstellung über den Talsperrenbau und den Brückeneinsturz vor genau 50 Jahren statt. Die Ausstellung aus Anlass des 50-jährigen Jahrestages des Einsturzes der Talsperrenbrücke Zeulenroda im Tourismuszentrum, die neben Rudi Wimmer, Karl Bock und Gottfried Thumser auch von Rainer Seffner mit gestaltet wurde, haben bisher über 4000 Besucher gesehen. Täglich kommen weitere Interessenten. Die Ausstellung ist bis zum 28. Oktober verlängert worden. red