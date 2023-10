Zeulenrodaer Feuerwehr gleich dreifach im Einsatz

Zeulenroda. Schwelbrand am Dach und zwei weitere Einsätze fordern die Freiwillige Wehr am Freitag

Am Freitag, 13. Oktober, musste die Freiwillige Feuerwehr Zeulenroda dreimal in kurzer Zeit ausrücken, wie Wehrführer Christian Komorowski mitteilte.

11.17 Uhr fuhr ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug zu einer Türnotöffnung in Zeulenroda. „Leider wurde die Person, zu deren Wohnung wir gerufen wurden, nur noch tot aufgefunden“, sagte der Wehrführer.

14.25 Uhr schrillte erneut der Alarm. Die Feuerwehr rückte mit Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Kommandowagen zu einem Verkehrsunfall am Markt in Zeulenroda aus. Die Straße war für einige Zeit gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Bei dem Unfall waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Kaum zurück im Stützpunkt wurde 16.49 Uhr erneut Alarm ausgelöst. Diesmal war ein Schwelbrand an einem Dach in der Aumaischen Straße Grund für den Einsatz. „Wir haben das Dach von unten geöffnet, gelöscht und die Fläche gekühlt. Nach Schweißarbeiten am Dach ist es zu einem Schwelbrand gekommen“, teilte Christian Komorowski auf Nachfrage mit. Zum Einsatz kamen die Drehleiter, das Tanklöschfahrzeug und weitere zwei Fahrzeuge.