Die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Zeulenroda-Triebes, die erfolgreich an der Matheolympiade teilgenommen haben.

Zeulenroda-Triebes. Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Zeulenroda-Triebes zeigen bei der Olympiade Junger Mathematiker gute Leistungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeulenrodaer Matheasse überzeugen

Die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Zeulenroda-Triebes waren schon ein wenig stolz auf ihre Leistungen, auch wenn sie es sich nicht haben anmerken lassen zur Urkundenübergabe.

Immerhin haben sie die schweren Aufgaben der Olympiade Junger Mathematiker erfolgreich gelöst und das in der 2. Stufe. Stufe 1 bestand daraus, die Aufgaben zu Hause zu lösen, Stufe 2 unter Aufsicht in der Schule. Zur Bekanntgabe der Ergebnisse von der 2. Stufe, wurden die Dritt- bis Erstplatzierten je Klassenstufe nach vorne gebeten, um ihre Urkunden und Anerkennungen zu erhalten. Lehrer Volker Wiedemann verlass erfreut die Namen der Bestplatzierten, denn auf deren Leistungen könne man auch als Lehrer stolz sein. Von allen Gymnasien im Landkreis Greiz und im Altenburger Land, habe das Gymnasium Zeulenroda fünf Mal den zweiten Rang und fünf Mal den dritten Rang belegt, was ein konstantes Level im oberen Bereich beweise.

Die Besten fahrennach Erfurt

„Ich saß erstmal und habe über die Aufgaben nachgedacht und gerätselt. Dann bin ich durchgestartet ohne Taschenrechner und ohne Tafelwerk, das ist schon hart für alle Beteiligten“, sagte Amelie Mettke aus der zehnten Klasse. Etwas leichter habe sich Philipp Jüchser aus der achten Klasse getan. „Ich war auch im Mathelager, aber trotzdem war es nicht ganz einfach, denn wir wussten ja nicht was für Aufgaben dran kommen, die dann aber recht einfach waren“, sagte er. So sah es auch Gabriel Pierel aus der siebten Klasse, obwohl er relativ lange für die Aufgaben gebraucht habe.

Damit ist Zeulenroda-Triebes weit vorn. Nach der noch bevorstehenden Punkteauszählung wird es spannend, wer sich mit seinem Ergebnis für die Stufe 3 qualifiziert hat. Dann heißt es auf nach Erfurt, um dort mit den Besten der Besten um die Wette zu rechnen.