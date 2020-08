Zeulenrodaer Senioren fahren nach Brotterode

Zeulenroda-Triebes. Senioren aus Zeulenroda unternehmen einen Ausflug in den Zwergenpark nach Brotterode.

Der Seniorenbeirat der Stadt Zeulenroda-Triebes informiert über die Abfahrtszeiten des Busses zur Ausfahrt in den Thüringer Wald am Mittwoch, 19. August. Ein Besuch des Zwergenparks in Brotterode ist geplant.

Um 7.50 Uhr startet die Ausfahrt in Langenwetzendorf, um 8 Uhr ist der Bus an der Haltestelle Triebes, Jute. Die Haltestelle in Zeulenroda-Ost kann auf Grund von Baumaßnahmen nicht angefahren werden. Um 8.15 wird die Haltestelle Zeulenroda-Trommer angefahren, 8.20 Uhr der Obere Bahnhof, 8.25 Zeulenroda-West und 8.30 Uhr die Haltestelle Zeulenroda-Eiche.

Alle Plätze sind bereits ausgebucht. Die Mitfahrenden sollen an den Mund- und Nasenschutz denken. Die Rückfahrt ist gegen 17 Uhr eingeplant.