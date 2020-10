Zickra: Künstler werkeln im herbstlichen Fachwerkambiente

Neben dem facettenreichen Kunstgewerbe kann in Zickra auch der musikalischen Untermalung gelauscht werden.

Eine Kulisse lädt zum Träumen und Verweilen ein: Umgeben vom schönen Elstertal, schließt sich der idyllisch gelegene urig-romantische Fachwerkhof in Zickra an. Der historische Hof ist mittlerweile ein bekannter Schauplatz in der Kulturszene geworden. Wie jedes Jahr im Herbst lädt der Kulturhof Zickra bei Berga/Elster zum Kunsthandwerkermarkt ein.

Reiche Palette an Gewerken geboten

Es wird eine erlesene Vielfalt aus verschiedensten Gewerken und musikalischer Untermalung geboten. Die über 60 Künstler, Handwerker und Designer verlegen für ein Wochenende ihre Ateliers und Werkstätten auf den Kulturhof. Hierbei treffen Tradition und Moderne in Produkten aufeinander, die zum Berühren, Probieren und Erwerben einladen.

Die Palette der dargebotenen Gewerke ist lang: Holzgestalter, Buchbinder, Schmuck- und Textildesigner, Korbmacher und Floristen, Keramiker oder auch Bildhauer bedienen sich hochwertiger Materialien, um diese mit teils alter Tradition und Technik neu zu kreieren. Ausgefallene Hüte, wunderschöner Schmuck, wohlriechende Seifen und naturgefärbte Wolle werden dem Besucher präsentiert.

Regionale Weine und Delikatessen erfreuen den Gaumen

Der Markt auf dem Kulturhof bietet mittlerweile mehr, als nur die Möglichkeit, schöne Dinge zu erwerben. Denn zum Kunsthandwerkermarkt auf dem Kulturhof gehört auch dessen vielfältiges Kulturprogramm und ausgewählter Speis und Trank. Eine Käserei, die Verkostung regionaler Weine im Hof oder im gemütlichen Kultursaal sowie herzhafte und süße Delikatessen im Kulturcafé lassen den Gaumen erfreuen.

Altbekanntes humoresk neu interpretiert

Dazu ertönt handgemachte Instrumental- und Vokalmusik. Bekannte Texte und Melodien werden vom Weimarer Duo Liedfass vertont und zum Teil humoresk neu interpretiert. Es ist ihr Talent, die Begeisterung der Besucher zum Mitsingen und Musizieren zu wecken.

Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Oktober, präsentieren die über 60 Manufakturen aus sechs Bundesländern jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr ihr Können aus Kunst, Design und Handwerk.