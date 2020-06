Ziffernblatt strahlt über Gemeinde

Steffen Willing, Chef von Turmuhren und Glocken Willing in Gräfenhain, restauriert, saniert und installiert Glocken und Turmuhren seit über 30 Jahren. In Großkundorf bringt er die sanierte Kirchenuhr an. Seine Spezialität: ermontiert die Uhr gerüstfrei. Diese Montage macht teure Baugerüste und Kräne überflüssig.