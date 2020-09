Reudnitzer Zimmerei Helmut Feustel (rechts) arbeitet nun schon in der dritten Generation. Er bekommt Besuch von Landtagsabgeordneter Christian Tischner (CDU).

Zimmern mit Herz und Verstand in Reudnitz

In der Zimmerei Helmut Feustel in Reudnitz informierte sich Landtagsabgeordneter Christian Tischner (CDU) kürzlich über die aktuelle wirtschaftliche Situation im Handwerk und in Familienunternehmen.