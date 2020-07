Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zirkomania aus Leipzig ruft in die Manege

Zirkus ist Faszination und Attraktion zugleich, heißt es in einer Mitteilung des Greizer Theaterherbstes. Und wer will nicht einmal selbst in der Manage stehen? Als Clown die Leute zum Lachen bringen, als Akrobat waghalsige Kunststücke präsentieren, oder als Jongleur die Gesetze der Physik scheinbar außer Kraft setzen. Mit der Fortsetzung seines Zirkusprojekts gibt der Greizer Theaterherbst Interessenten im Alter zwischen zehn und 18 Jahren in diesem Jahr erneut Gelegenheit dazu. Die Leitung des Workshops übernehmen Trainer vom Zirkomania aus Leipzig.

Trainiert wird in der Jahnturnhalle Greiz von Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August, täglich jeweils von 10 bis 16 Uhr. Unter dem Titel „Schatzsuche“ werden die Disziplinen Akrobatik/Breakdance, Clownerie, Devilstick und Jonglage angeboten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder Teilnehmer ist willkommen und wird von den Trainern in den jeweiligen Disziplinen unterrichtet, teilt der Theaterherbst mit. Das Gelernte präsentieren die Mitwirkenden am Freitag, 7. August, ab 16 Uhr, in einer kleinen Show dem Publikum. Der Workshop ist für die Teilnehmer kostenlos. Für Training und Präsentation gilt die jeweils aktuelle Thüringer Sars-CoV-2-Infektionsschutz-Grundverordnung.

Welch großartige Erfolge in verhältnismäßig kurzer Zeit erzielt werden können, bewiesen die Mitwirkenden des Zirkusprojekts im vorigen Jahr, die mit ihrer Aufführung ausnahmslos beim Publikum für Furore sorgten.

Der 29. Greizer Theaterherbst soll vom 11. bis 20. September stattfinden. Künstlerischer Leiter ist erneut Martin Heesch. Das Theaterfestival steht in diesem Jahr unter dem Motto Unbezahlbar. Unter anderem gibt es eine Jugendwerkstatt Musical, die Kinderschauspielwerkstatt oder eine Werkstatt Tanzperformance. Die Eröffnungsinszenierung will sich Shakespeares Der Sturm annehmen.

Anmeldungen sind über das Büro des Theaterherbstes, Telefon 03661/671 050, oder per E-Mail greizer@theaterherbst.de möglich. Weitere Informationen: www.theaterherbst.de.