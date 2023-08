Zu den Sommerkulturtagen in Greiz zurück in die 80er reisen

Greiz. Am Freitag und Samstag, 25. und 26. August, können sich Besucher im Goethepark in Greiz auf viel Musik, ein buntes Programm und auf einen Kultfilm freuen.

Zurück in die 1980er-Jahre geht es ab Freitag mit dem Greizer „Thearter“-Verein und seinen Sommerkulturtagen im Goethepark. Am Freitag und Samstag, 25. und 26. August, stehen dafür viel Musik, ein buntes Programm und ein Kultfilm unter freiem Himmel an.

Der Freitagabend steht ab 19 Uhr ganz im Zeichen von Wave, NDW und Synthpop. Erst wärmt DJ Robby die Besucher musikalisch mit bekannten Hits aus den 80ern auf, dann betritt ab 20 Uhr die Synthpop/Dark-Wave-Band „Final Selection“ die Bühne. Aufgewachsen in den 80ern und geprägt von Depeche Mode, Erasure oder Alphaville, präsentieren die Musiker ein Programm aus eigenen Liedern und Cover der großen Idole. Anschließend gibt es eine 80er-Disco mit DJ Robby und Neue Deutsche Welle, Hip-Hop sowie Italo Pop.

Trödelmarkt und Theaterstück

Bereits um 11 Uhr startet am Samstag das kunterbunte Programm. Ein Trödelmarkt lädt zum Bummeln, Staunen und Verweilen ein. Am Nachmittag wird es dann kulturell. Die kleinen Freunde der Schauspielkunst kommen ab 15 Uhr beim Theaterstück „Eule findet den Beat auf Europtour“ auf ihre Kosten und die beliebte Kinderhörspielfigur auf ihrer Reise quer durch Europa begleiten. 16.30 Uhr erobern die Lucky Line Dancer die Bühne, im Anschluss gegen 17.15 präsentiert der Tanzsportverein Greiz eine Auswahl seines Könnens. Umrahmt wird der Familiensamstag mit Darbietungen des Greizer Theaterherbstes und Angeboten wie Kinderschminken, Luftballonmodellage, Spiel und Spaß. Beim abendlichen Sommerkino flimmert dann der Filmklassiker „Ghostbusters“ über die Open-Air-Leinwand im Goethepark.

Tickets für die Abendveranstaltungen gibt es für 8 Euro (Freitag) und 6 Euro (Samstag), zuzüglich Gebühren in der Tourist-Information Greiz sowie im Internet unter 10arium.tickettoaster.de. Bei schlechtem Wetter findet alles im 10arium in der Naumann-Straße statt.