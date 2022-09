Pahrener Narren und Närrinnen laden zum Oktoberfest in die umfunktionierte Festhalle nach Pahren

Zünftiges Oktoberfest in Pahren

Zeulenroda-Triebes. Die Mitglieder des Pahrener Karnevalsclub laden am 1. Oktober zum Oktoberfest mit zünftiger Musik ein.

Wer die Musiker des Duos „Tiroler Stolz“ kennt, der weiß, dass, wenn die aufspielen, die Luft brennt.

Am Samstagabend, 1. Oktober, laden die Mitglieder des Pahrener Karnevalsclub zum Oktoberfest in die Festhalle der Pahren Agrar GmbH ein. Hier steigt das traditionelle Oktoberfest der Narren. Nicht nur typische Bierzeltmusik ist angesagt, sondern auch Haxen und Brezeln stehen bereit und ein frisch Gezapftes auch.

Die Pahrener Närrinnen und Narren, die in diesem Jahr mitten im schönsten Sommermonat Juli ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum zünftig mit vielen Gästen gefeiert haben, legen gleich noch einmal nach. Dieses Mal mit dem Oktoberfest. Einlass in die umfunktionierte und bunt geschmückte Festhalle wird ab 17 Uhr gewährt. Gegessen und getrunken sowie gefeiert wird bis 23 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.