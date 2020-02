Wie die Turnhalle in Teichwolframsdorf (im Bild) ist die Turnhalle in der Herrmannsgrüner Straße Anfang des Jahres in die Trägerschaft der Kommune übergegangen. Die Turnhalle in Teichwolframsdorf wird derzeit saniert.

Greiz. Gerüchteweise soll das Gebäude in der Herrmannsgrüner Straße abgerissen werden. Die Stadt will sich nicht äußern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zukunft von Turnhalle in Greiz ungewiss

„Was ist denn mit der Turnhalle in der Herrmannsgrüner Straße in Pohlitz los“, fragt uns ein Leser am Telefon. In der Stadt kursierten Gerüchte, dass das Gebäude abgerissen werden solle. Er bat uns, mehr in Erfahrung zu bringen.

Gerne hätten wir dem Leser seine Frage beantwortet. Dazu haben wir bei der Stadt zuerst einmal nachgefragt, ob am Gerücht überhaupt etwas dran ist. Sollte das der Fall sein, wollten wir danach nach den Gründen und Details fragen. Doch schon dazu kam es nicht mehr. „Zum Stand Ihrer Anfrage können wir aktuell keine Auskunft geben“, schreibt man uns auf unsere erste Anfrage aus der Stadtverwaltung. Auch ein weiteres Telefonat, bei dem wir zumindest die Gründe der Ablehnung erfahren wollten, bleibt erfolglos. Man bleibe dabei, dass man derzeit keine Auskunft geben wolle. Warum das der Fall ist, erfahren wir nicht. Die Turnhalle in der Herrmannsgrüner Straße wird nicht mehr für den Schulsport genutzt, ist allerdings noch Heimat für ein paar Vereine. Anfang Januar ging ihre Trägerschaft, wie bei anderen Turnhallen in der Region auch, nach dem neuen Thüringer Sportfördergesetz vom Landkreis auf die Kommune, also die Stadt Greiz, über. Damit ist diese nun auch für Unterhalt und potenzielle Sanierungsarbeiten verantwortlich. Da die Stadt die Auskunft verweigert, kann nur spekuliert werden, ob die Abrissgerüchte damit in Zusammenhang stehen. Klar scheint, dass dringend Arbeiten an der Halle notwendig wären – auch kostenintensive.