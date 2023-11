Zukunftspläne für Kleinstadt mit JVA im Kreis Greiz

Hohenleuben. Die lange Ungewissheit könnte nun ein Ende haben. Schmiede-Inhaberin im Landkreis Greiz könnte die Möglichkeit bekommen ihre Firma zu entwickeln

Ina Liebold aus Hohenleuben-Brückla hatte im Stillen gehofft, dass im Entwurf des Flächennutzungsplanes der Stadt Hohenleuben mit Brückla ihre Zuwegung zum Grundstück verinnerlicht wird. Das war aber, wie sich am Dienstagabend zur Einwohnerversammlung herausstellte, nur ein Wunsch von ihr. Wege würden im Flächennutzungsplan nicht aufgezeichnet werden, so die Antwort des Vertreters des durch den Stadtrat beauftragten Planungsbüro „plangruppe 91“. Zufrieden war die Inhaberin der Federschmiede, die im kommenden Jahr 35 Jahre in Brückla ansässig ist, aber darüber, dass endlich ihr 1991 von der Treuhand erworbenes Grundstück, als Mischgebiet ausgezeichnet wird. „Ich habe es als Gewerbegrundstück gekauft, doch hatte ich nie Rechtssicherheit. 1983 gründete ihr Mann die Firma. Sieben Jahre lang führte sie einen privaten Kampf um die Zuwegung. Mittlerweile ist es ihr Privatgrundstück und so sagt sie selbst: „Mir kann es egal sein, ob die Zuwegung zu meinem Gewerbegrundstück im Flächennutzungsvertrag enthalten ist. Es ist nach langen Kampf endlich mein Privatgrundstück“, so Ina Liebold. Für die Entwicklung der Firma sei es wichtig, dass es ein Gewerbegrundstück ist und das soll es nach dem Entwurf werden.

Schuhfabrik soll Beherbergungsunterkunft werden

Für die Hohenleubenerin Annett Czech bedeutet es noch viele weitere Hürden zu nehmen. Die Hohenleubener Schuhfabrik, die nach den Vorstellungen der Besitzer umgenutzt in ein Frauenhaus werden soll, ist das Grundstück als Misch- und Beherbergungsbetrieb ausgezeichnet wurde. Um ihr Vorhaben durchsetzen zu können, wären Baumaßnahmen notwendig. Die Besitzer müssen nun die Fertigstellung des Flächennutzungsplanes abwarten, um dann B-Plan und mehr einreichen zu können. Das das Gebäude steht im Außenbereich, woran sich auch laut Entwurf des Flächennutzungsplanes nichts ändern wird, jedenfalls bis 2040, solange hat der Flächennutzungsplan erst einmal Gültigkeit, so die Aussage zur Einwohnerversammlung im Bürgerhaus „Reußischer Hof“ in Hohenleuben.

Das Land Thüringen äußert sich nicht zur Nachnutzung der Justizvollzugsanstalt

Ein weiteres Thema war das Grundstück und die Gebäude der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben. sollte er dann mal die Genehmigung erhalten, nichts ändern.

Nachdem der Freistaat Thüringen mit dem Land Sachsen beschlossen haben in Zwickau eine gemeinsame Einrichtung für Straffällige zu errichten, sollen die Gebäude, so das Haftgefängnis einmal fertig gebaut wird, leergezogen werden. trotz zahlreicher Nachfragen seitens der Stadt Hohenleuben äußerte sich das Land Thüringen noch nicht zu Nachnutzungspläne. Nichtsdestotrotz gehören Grundstücke und Gebäude dem Land Thüringen.

Nicht in Hohenleuben ansässige Planer ließen Schlosspark entstehen

Der allgemeinen Ratlosigkeit folgend, ließen die Vertreter des Planungsbüros 91, Juliane Burkert und Daniel Fries, die zur Einwohnerversammlung anwesend waren, auf dieser riesigen Fläche einen grünen Park entstehen, der Schlosspark von Hohenleuben. Wie bereits erwähnt, ist dies lediglich ein Gedanke der ortsfremden Mitarbeiter . Denn die Hohenleubener hoffe nach wie vor auf die Pläne der Landesverwaltung Thüringen und einer möglichen Nachnutzung.

Froschparkteich könnte Biotop werden

Und auch Klaus Schwolow hatte Fragen, vor allem als festgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen im Entwurf zur Debatte standen. Für den Froschparkteich in Hohenleuben, der weit über die Grenzen durch den Wettbewerb um den Froschkönig hinaus Bekanntheitsgrad erlangt hat, sind Sanierungsmaßnahmen angedacht. Ein Biotop könnte es werden, so die Vorstellungen. Da war natürlich das Wissen von Klaus Schwolow nicht nur als Vorsitzender der Froschparkgesellschaft gefragt, sondern eben auch als Besitzer.