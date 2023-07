Zum 40. Mal: Greizer Hundesportler treffen sich mit Gleichgesinnten aus Rokycany

Die Greizer Hundesportfreunde waren zum 40. Treffen mit den Hundefreunden aus dem tschechischen Rokycany in die Partnerstadt gereist.

Rokycany/Greiz. Schon über 40 Jahre währt die Freundschaft der beiden Vereine. Zum Jubiläum war der Gastgeber aus Tschechien – mal wieder – nicht zu schlagen.

„Aus einer Anfang der 80-er Jahre auf einer Boxerausstellung geschlossenen Freundschaft ist eine nunmehr über 40 Jahre währende Partnerschaft zweier Hundevereine geworden. Nichts konnte dies beenden – nicht die Wende und auch nicht Corona“, freut sich Maik Riemenschneider, der Vorsitzende des HSV Hundefreunde Greiz.

Anfang Juli gingen die Greizer Hundesportler mit ihren Vierbeinern auf die Fahrt in die tschechische Partnerstadt Rokycany. Nach der Begrüßung folgten der Zeltaufbau und ein Training auf dem für viele Hunde völlig unbekannten Platz. „Im Anschluss konnten wir wie immer die gute tschechische Küche genießen“, berichtet Riemenschneider. Schon am Morgen um 6.30 Uhr begann am Folgetag für sechs der 14 Teilnehmer die sehr anspruchsvolle Sucharbeit auf einer sehr kurz gemähten Wiese.

Greizer müssen alle Reserven mobilisieren

Wie fast immer aber nur mit einem kleinen Vorsprung von 12 Punkten kam Rokycany als führende Mannschaft aus dem Fährtengelände zurück. Nach einem ausgiebigen Frühstück starteten bei den Begleithunden für jeden Verein vier Teams. Krankheitsbedingt mussten die Greizer Hundesportler alle Reserven mobilisieren. So startete auch Hund Pacco, der erst im Herbst für seine erste Prüfung eingeplant war und auch der schon 11-jährige Conner, der schon über zwei Jahre im Ruhestand ist, wurde noch einmal reaktiviert. Conner überzeugte mit 55 von 60 Punkten und wurde zweitbester Begleithund. Pacco nahm die Arbeit nicht ganz so ernst und ließ viele Punkte liegen. Die stark aufgestellten Gastgeber – der Sieger schaffte die Maximalpunktzahl 60 – bauten so ihren Vorsprung auf 64 Punkte aus.

Die Gebrauchshunde mussten nun noch in der Unterordnung und dann im Schutzdienst ihr Können unter Beweis stellen. Nach einigen Patzern in den Unterordnungsübungen war der Vorsprung der Gastgeber auf 87 Punkte angewachsen. Im Schutzdienst konnten die Greizer zwar überzeugen aber der Sieg war den Startern aus Rokycany nicht mehr zu nehmen. Sie gewannen letztlich mit 912 Punkten. Die Greizer Hundefreunde hatten 868 Punkte geholt.

Ein Schwibbogen als Erinnerung

Bei der Siegerehrung brachten beide Vereinsvorsitzende die Freude über die nun schon 42-jährige Partnerschaft zum Ausdruck. Als Erinnerungsgeschenk hatten die Greizer diesmal einen Schwibbogen der Firma Tischendorf mit Greizer Motiven ausgewählt, der in den Wintermonaten im Vereinsheim Rokycany an die Freundschaft beider Vereine erinnern soll.

Nach einer gemeinsamen Stadtwanderung gab es auf dem Vereinsgelände noch eine hochklassige Vorführung eines Drogenhundes zu bestaunen. Das 41. Treffen beider Vereine ist vom 14. bis 16. Juni 2024 in Greiz-Sachswitz geplant.