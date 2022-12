Zum Bürgertag für alle freien Eintritt im Erlebnisbad Waikiki

Zeulenroda-Triebes. Kostenloses Angebot ist ein Dank für die Treue der Badegäste.

Am Montag, 5. Dezember, lädt das Team des Tropen- und Erlebnisbades Badewelt Waikiki zu einem Bürgertag ein. Am 19. Dezember soll dann der zweiten Bürgertag stattfinden.

An diesen Tagen soll es freien Eintritt in das Tropen- und Sportbad von 13 - 19.30 Uhr geben. Das kostenfreie Angebot ist an einen Mindestumsatz von fünf Euro in der Gastronomie oder im Shop gebunden. Die beiden Tage sind ein Dank für die Treue an die Badegäste. Das Team des Erlebnisbads freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen nach der Baumaßnahme.