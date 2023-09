Zum Feiertag auf „Playmobil-Rallye“ durch Greiz düsen

Greiz. IHK, Wirtschaftsförderung, Gewerbeverein und Innenstadthändler starten zum „Neustadtfest“ die Kampagne „Heimat shoppen“.

Die Kampagne „Heimat shoppen“ der IHK macht nun auch Station in Greiz. Wie der städtische Wirtschaftsförderer Steffen Magdeburg am Dienstag sagte, wolle man mit dem Gewerbeverein, der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft und den Akteuren der Innenstadt damit den Fokus stärker auf die Handelslandschaft in Greiz richten. „Die Städte, auch Greiz, beklagen immer mehr Leerstand als Folge der Krisen und der Pandemienachwehen, aber auch wegen des immer stärkeren Onlinehandels. Hier wollen wir punktuell gegensteuern“, so Magdeburg. Der September und der Oktober sollen nach IHK-Wünschen als Aktionsmonate dienen, um das Ladensterben in den Innenstädten zu bremsen. „Es geht darum, das Bewusstsein der Leute für ihre Einkaufsinnenstadt zu schärfen und die Angebote neu in den Köpfen der Menschen zu verankern“, erklärt Magdeburg. Man habe sich mit allen Akteuren für den 3. Oktober und an diesem für eine „Playmobil-Rallye“ entschieden, nicht zuletzt, weil der Gründer der beliebten Spielwarenfirma ein Greizer war. Die Markenrechte hält heute die im fränkischen Zirndorf angesiedelte Geobra-Brandstätter-Stiftung, die sofort ihr Mittun zusagte.

Um einen Anreiz zu bieten, dass die Leute in verschiedene Geschäfte gehen, wird das Maskottchen des „Playmobil-Funparks“, der Pirat Rico, in den 17 teilnehmenden Geschäften in unterschiedlicher Anzahl zu finden sein. Die Teilnehmer müssen auf den ausliegenden Gewinnspielkarten vermerken, wie viele Ricos in den jeweiligen Geschäften zu finden sind und einen Kartenabschnitt mit der richtigen Zahl in die Losbox an der Vogtlandhalle einwerfen. Um 17 Uhr werden dort die Gewinner ermittelt. Als Hauptpreis gibt es eine Familienkarte für den beliebten Playmobil-Freizeitpark in Franken.

Die Resonanz bezeichnete Steffen Magdeburg als gut, 17 Geschäfte der Innenstadt konnte er für die Rallye begeistern.