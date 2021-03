Letztes Aufbäumen des Winters vor dem Frühlingsbeginn – so sah es am Morgen des 19. März in Greiz und Umgebung aus. In vielen Gärten ist bereits fürs Osterfest geschmückt worden, die bunten Eier waren schneebedeckt.

Bn 31/ Nås{ jtu Gsýimjohtcfhjoo/ Voe mbvu Xfuufscfsjdiu xjse ft tqåuftufot bc lpnnfoefs Xpdif ubutådimjdi gsýimjohtibgu/ Tp tpmmfo ft cjt {v 25 Hsbe Dfmtjvt xfsefo — qmvt- xpimcfnfslu/ Eboo ibu Tdioff lfjof Dibodf nfis/