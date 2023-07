Zum Saisonauftakt: Heidelbeerfest in Langenwolschendorf

Langenwolschendorf. Am Samstag dreht sich im und am Hofladen Bannasch in Langenwolschendorf alles um die kleine, dicke und blaue Kugel.

Sie gehören zum sogenannten Superfood. Sie sind reich an Vitamin C, Kalium, Zink, Folsäure, Eisen sowie Gerb- und Pflanzenfarbstoffen und mit 45 Kilokalorien pro 100 Gramm arm an Kalorien. Die Rede ist von der Heidelbeere und ihre Zeit beginnt jetzt.

Anlässlich ihres Saisonstarts veranstaltet der Hofladen Bannasch in Langenwolschendorf ein Fest. „Zum nunmehr zwölften Mal findet am Sonnabend das Heidelbeerfest statt“, sagt Annina Bannasch. Von 10 bis 16 Uhr dreht sich alles um die kleine dicke blaue Kugel. „Neben selber pflücken – wofür die Leute auch aus Erfurt kommen – gibt es Köstlichkeiten in blau: Heidelbeermilch, Heidelbeerzuckerwatte und Heidelbeerbowle mit und ohne Alkohol“, zählt sie auf.

Kutschfahrten für die Kinder

Und während Mama, Papa, Oma und Opa ausdauernd pflücken können, stellt sich bei so manchem Knirps recht schnell die Langeweile ein. Um diese gar nicht erst aufkommen zu lassen, gibt es Kutschfahrten, Hüpfburg, Edelsteinwäsche, Kinderschminken und eine Bastelecke.

Ehrengast, Heidelbeerprinzessin Caro, wird nicht allein kommen. Weitere Adelsleute füllen die Gästeliste – man darf gespannt sein.

Neue Regentin für 2024 gesucht

Alle drei Jahre wird eine neue Heidelbeerprinzessin gewählt. Im kommenden Jahr ist es wieder soweit. Dafür können sich Anwärterinnen über die sozialen Kanäle oder direkt im Hofladen bewerben. Übrigens kann auch ein männlicher Fürst auf den Thron folgen.

Zum Heidelbeerfest Nummer 13 wird dann die oder vielleicht der neue Kronenträger bekanntgegeben.