Zum Sonntag: Die Sehnsucht wächst

Vor ein paar Tagen schaute ich ein paar Bilder von einer längst vergangenen Israel-Reise an. Ein Foto zeigte schroffes Felsgestein, das man in einem Hochgebirge vermuten würde, dazu einen tiefblauen Himmel und keinerlei Hinweise auf Leben.

Ich erinnerte mich an die Wanderung mit Freunden am Toten Meer, bei der ich dieses Foto gemacht hatte. Es war damals unglaublich heiß und anstrengend gewesen, als wir von rund 400 Metern unter Normalnull auf Normalnull und wieder hinunterstiegen. Zudem war mein Wasser alle. Meine Kehle war trocken und ich sehnte mich nach etwas Erfrischung wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und plötzlich hörten wir Wasser rauschen.

Wenn ich auf dieses Jahr zurückschaue, erscheint es mir wie diese Wanderung. Noch nie zuvor habe ich Tage erlebt, an denen ich mich so nach unbeschwerten, erfrischenden Begegnungen und Hoffnungen gesehnt habe. Zum Glück gab es sie. Manchmal musste ich sie suchen, manchmal waren sie unverhofft da, manchmal ließen sie auch etwas auf sich warten.

Jetzt im Advent, nach erneuten Wochen mit Einschränkungen, wächst diese Sehnsucht in mir erneut und ich erlebe, wie wunderbar die Verheißungen der Weihnachtserzählungen sie verwandeln. Einer wird kommen – auf den kann ich mich verlassen und der ist mir nahe, selbst wenn mir niemand mehr nahe sein kann oder darf. Ihn will ich suchen, in meinen Mitmenschen und an der Krippe.

Wie sind Sie in diesen Tagen unterwegs? Gesegnete Wege wünscht Ihnen Pfarrer Michael Riedel.