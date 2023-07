Zum Sonntag: Gott Raum geben

Greiz. Wann gehst Du in den Wald um Gott zu suchen und dabei selbst zu dir und Gott zu finden, fragt Kreisreferent Christian Mende aus Greiz.

„Warum gehst Du in den Wald?“, fragte der Vater. „Um Gott zu suchen“, antwortete der Knabe. „Aber – ist Gott denn nicht überall?“ „Er schon“, sagte das Kind, „aber ich bin nicht überall derselbe.“

Dieses kurze Vater-Sohn-Gespräch, geschrieben vom Friedensnobelpreisträger Eli Wiesel, fasst die Erlebnisse und Eindrücke vom Baumhauscamp auf den Punkt genau zusammen. Jugendliche gehen zwei Wochen in einen Wald und bauen gemeinsam ein wunderschönes, riesiges Baumhaus. Dabei blühen sie auf in ihren kreativen Ideen und wachsen in ihrer Persönlichkeit bei der Umsetzung und Gestaltung des Baumhauses in luftiger Höhe.

Im Wald, beim Baumhausbau und in der Gemeinschaft mit allen anderen ist dabei endlich Zeit. Zeit und Raum, den es braucht, um sich selbst besser zu verstehen und ebenso Gott nahe zu sein. Hier reduziert sich alles auf das Wesentliche. Es gibt keinen Platz für Ablenkungen und Ausflüchte.

Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus: Ich bitte Gott, dass Jesus den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. Im Wald erfüllt sich diese Bitte: Jesus zieht in den Herzen der Jugendlichen und bei mir ein. Und so, wie die Bäume, auf denen das Baumhaus ruht, tief verwurzelt ist, bekommt der Glauben gestärkte und neue Wurzeln.

Wann gehst du in den Wald, um Gott zu suchen und dabei selbst zu dir und Gott zu finden?