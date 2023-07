Lisa Krille ist Pfarrerin in der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Auma.

Zum Sonntag: Wer wirklich wissen will, wie Gott ist, sollte ihn selbst kennenlernen

Pfarrerin Lisa Krille aus Auma fragt sich: „Kann ich Gott bewerten, wie ich einen Sommerurlaub buche?“

„Wer wirklich wissen will, wie Gott ist, sollte ihn selbst kennenlernen!“ sagte einst mein Pfarrer im Konfirmandenunterricht zu mir. Aber wie?, fragte ich mich damals.

So richtig fand ich für mich keine Antwort, die mir diesen wichtigen Satz plausibler macht. Bis ein Kind aus der Christenlehre zu mir sagte: „Gott bekommt heute 5 Sterne von mir!“ Kann ich Gott bewerten, wie ich einen Sommerurlaub buche?

Bevor ich Urlaub buche, lese ich mir gerne die Bewertungen von anderen Leuten durch, die schon mal dort gewesen sind. Manchmal finde ich diese Bewertungen hilfreich. Wenn dort steht: „Schlechter Service; die Zimmer unsauber; kein Meerblick“ dann lasse ich lieber die Finger davon. Wenn die ersten Bewertungen vielversprechend klingen, dann lass ich mich davon mitreißen. Oft merke ich allerdings vor Ort: Die Bewertungen von anderen entsprechen gar nicht meinem eigenen Empfinden.

Ich denke, so ähnlich ist es mit Gott. Es ist schön, von anderen zu hören, wie sie Gott erleben; wie er in ihrem Leben wirkt. Aber wer wirklich wissen will, wie Gott ist, sollte ihn selbst kennenlernen.

Über Gott haben Menschen unterschiedliche Meinungen. Gute und schlechte. Und wer sich nur auf die Meinung anderer verlässt, wird nie wissen, wie Gott ist. Wer wirklich wissen will, wie Gott ist, muss selbst „hinfahren“. In diesem Sinne: Gute Reise.