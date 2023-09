Zum Sonntag: Zeitfenster finden

Pfarrer Ulrich Krause aus Greiz-Caselwitz über volle Terminkalender und dringend benötigte Zeit zum Aufatmen und Kraft schöpfen.

Liebe Leserinnen und Leser, wie voll ist ihr Terminkalender? Ich habe in letzter Zeit öfter die Erfahrung gemacht, dass ich mich mit Freunden oder Bekannten treffen wollte und wir einfach keinen für beide verfügbaren Termin gefunden haben. Zeitnot erleben fast alle, von Schülern über Berufstätige bis zu den Rentnern. Fazit: es wird immer schwieriger, ein Zeitfenster zu finden für Begegnungen, Gespräche und gemeinsame Vorhaben.

Das ist ein bedrückendes Gefühl. Mir kommt das so vor wie bei den Schildbürgern, die ein Haus errichteten und vergaßen, Fenster einzubauen – mit der Folge, dass es sehr dunkel war dort drinnen. Ich meine: wir sollten rechtzeitig Zeitfenster einplanen in unserem Alltag, damit genügend Licht und Wärme in unser Leben hineinkommt.

Wir brauchen Zeitfenster für unsere Mitmenschen, Gespräche, Musik, Natur, Freude. Und ich füge hinzu: Zeitfenster für Gott, also zum Auftanken, Beten, um zur Ruhe zu kommen, Lasten loszuwerden, Segen zu empfangen, im Glauben Kraft zu gewinnen. Denn Gott möchte helle Lichtstrahlen in unser Leben schicken.

Wir alle wissen: wir können dem Zeitdruck heute kaum ausweichen, aber umso wichtiger sind die Zeitfenster zum Aufatmen und Kraftschöpfen. Sie sind ein Geschenk Gottes. „Achte darauf, dass das Licht in deinem Innern nicht erlischt!“ (Lukas 11,35)