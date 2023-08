Zum vierten Mal Deutsche Meisterin im Bogenschießen

Paitzdorf / Hohegeiß. Nachwuchssportler des BSV Paitzdorf erzielen tolle Ergebnisse bei nationalen Titelkämpfen.

Sechs Sportlerinnen und Sportler des BSV Paitzdorf, darunter drei Jugendliche, nahmen am 11. und 12. August an den Deutschen Meisterschaften im 3D-Bogenschießen in Hohegeiß, einem Stadtteil von Braunlage im Harz, teil.

Zwei Parcours mit verschiedenen Tiernachbildungen

Geschossen wurde auf zwei Parcours, die durch den Wald und einen Kurpark führten. Auf jedem Parcours waren 28 Ziele gestellt, die aus unterschiedlichen Entfernungen zu treffen waren. Beim 3D-Bogenschießen sind die Ziele verschieden große Tiernachbildungen – vom Fasan bis zum Bären. Am ersten Wettkampftag standen den Schützen pro Ziel drei Pfeile zur Verfügung, am zweiten Tag, in der Hunter-Runde, durfte nur einmal auf jedes Ziel geschossen werden.

Vierter Titelgewinn für Stella Kratochwill

Für das herausragende Ergebnis sorgte Stella Kratochwill mit ihrem vierten Titelgewinn bei Deutschen Meisterschaften. Die junge Greizerin setzte sich in ihrer Altersklasse U15-w souverän gegen ihre Mitbewerberinnen durch. Bereits am ersten Tag führte die 15-Jährige mit 374 Punkten vor der Zweitplatzierten, ihrer Vereinskollegin Laura Zorn. Stella konnte am zweiten Tag mit 348 Punkten ihre Leistung bestätigen und gewann mit 722 Punkten die Goldmedaille.

Tränen und Hadern trotz zum Teil sehr guter Leistungen

Nicht so gut lief es für Laura Zorn. Nach dem zweiten Rang am ersten Tag mit 338 Punkten rutschte sie am zweiten Tag mit 213 Punkten auf den undankbaren vierten Platz ab. Am Ende fehlten Laura gerade einmal drei Punkte zum Medaillengewinn. Entsprechend traurig war die junge Reusterin, die vor der Siegerehrung sogar ein paar Tränen vergoss. „Doch wir konnten sie schnell wieder aufrichten, schließlich war es ihre erste Deutsche Meisterschaft und der vierte Platz ist alles andere als eine Enttäuschung“, bescheinigt Betreuerin Stephanie Kratochwill der Nachwuchsschützin eine gute Leistung.

Auch für Lauras Zwillingsbruder Noah waren die Titelkämpfe im Harz seine ersten Deutschen Meisterschaften. Deshalb war er genau wie seine Schwester sehr aufgeregt und angespannt. Noah hatte sich in seiner Altersklasse U15-m mit zehn Startern auseinanderzusetzen. Am ersten Tag noch auf Rang acht liegend, steigerte er sich und konnte am Ende Platz sechs belegen.

Stefan Kratochwill belegte im Erwachsenenbereich unter den 33 Schützen der Herrenkonkurrenz den elften Platz. Mit seinen 676 Punkten war er nicht so ganz zufrieden. „Drei Punkte mehr hätten für eine Top-10-Platzierung gereicht“, hadert der Sportler des Jahres 2022 des Landkreises Greiz.

Mit den nationalen Titelkämpfen im Harz ist für Stefan und Stella Kratochwill die Saison noch nicht abgeschlossen. Vater und Tochter nehmen Mitte September noch am Bogen-Hunter-Finale in Maulbronn im Enzkreis in Baden-Württemberg teil. Das Saisonfinale steht dann Ende kommenden Monats in Falkenberg bei Berlin auf dem Programm. Dort finden die Deutschen Meisterschaften der Bo-Hunter statt, an denen auch Lutz Jäckel vom BSV Paitzdorf teilnimmt.