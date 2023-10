Zur Church Night in Zeulenroda geht es hoch hinaus

Nicht nur die Jugend ist eingeladen zur Church Night in die Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda.

Zeulenroda-Triebes. Film, Theater, Mitmachaktionen und Popmusik sind am Samstagabend zur Church Night in Zeulenroda zu erleben

Am Sonnabend sind Kinder und Jugendliche zu „Kirche anders erleben“ in die Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda eingeladen. Unter diesem Motto lädt die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde zur Church Night, einem nicht ganz alltäglichen Jugendgottesdienst ein. Die „Kirchennacht“ findet am Samstag ab 19 Uhr statt. Ten Sing und die Junge Gemeinde seien dabei, Licht und Video werden eine besondere Rolle spielen, natürlich viel Musik und nicht zuletzt erinnert die Church Night an die Jahreslosung: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Das Gotteshaus wird sich an diesem Abend in einem komplett anderen Licht präsentieren. Nachdenkliche und aktive Momente verschmelzen an diesem Abend zu einem großen Ganzen.

So werden gleich mehrere Komponenten wie Film, Theater, Mitmachaktionen und Popmusik zu erleben sein. Zu denen, die Gottesdienst mitgestalten werden, gehören auch die Mitglieder von Ten Sing Zeulenroda.

Nach dem Gottesdienstteil gibt es auch in diesem Jahr wieder eine offene Stationenphase mit ganz unterschiedlichen Spielstationen. Hier sind die Gäste aufgefordert, selbst aktiv zu werden. So wird es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit geben, den Kirchturm zu erklettern. Mutige Besucher der Church Night können sich in luftige Höhen begeben und den Ausblick von oben genießen.

An Quizstationen um die Wette raten und sich in der Lutherlounge treffen

Zudem kann an den verschiedenen Quizstationen um die Wette geraten werden oder sie können sich in der Lutherlounge treffen, miteinander zwanglos reden, vielleicht die eine oder andere Quizfrage bequatschen und sich mit Snacks und Getränken versorgen.

Natürlich sind zur Church Night nicht nur Jugendliche eingeladen. Die Kirche anders zu erleben, wäre schließlich keine Frage des Alters, ist sich Steffen Schürer, Jugendwart der Kirchgemeinde sicher. Ab 19 Uhr sind die Besucher in der Dreieinigkeitskirche willkommen.