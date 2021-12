In Bad Köstritz gab es am Montag einen Zusammenstoß zweier PKW.

Zusammenstoß in Bad Köstritz

Bad Köstritz Zwei Autofahrer sind im Landkreis Greiz zusammengestoßen.

Zwei PKW sind am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, in Bad Köstritz zusammengestoßen. Laut Polizei kollidierten ein Pkw Toyota und ein Pkw Audi in der Werner-Sylten-Straße frontal miteinander

Beide Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Fahrer des Toyota und dessen Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

