Zusatztermin in Greiz für Blutspender

Greiz. Blutspende-Sommerloch ist in diesem Jahr größer als erwartet.

Das Deutsche Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf. Das ist in diesem Jahr noch wichtiger als in anderen Jahren.

Vorräte fast aufgebraucht

Spender sind am Dienstag, 17. August, von 13 bis 17 Uhr im Kreiskrankenhaus Greiz willkommen und am Donnerstag, 19. August, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle der Regelschule Ostvorstadt. Der 17. August wurde als Zusatztermin aufgenommen, informiert das Deutsche Rote Kreuz. Er ist für alle Bürger und Mitarbeiter des Krankenhauses Greiz. Der 19. August ist ein regulärer Termin, findet aber dieses Mal wegen Bauarbeiten nicht in der Regelschule Ostvorstadt, sondern in der Turnhalle nebenan statt.

Das Blutspende-Sommerloch ist in diesem Jahr größer als erwartet, da durch die wiedergewonnene Reisefreiheit viele Menschen im Sommer verreisen und die Vorräte fast aufgebraucht sind, informiert das DRK.

„Wir rufen alle unsere Spender zur Blutspende auf, Erstspender werden besonders gern begrüßt, denn der Nachwuchs wird wie überall gebraucht“, so der eindringliche Appell von Seiten des Roten Kreuzes.

Kein Corona-Test möglich

Es wird kein negativer Corona-Test vor dem Besuch der Blutspende benötigt.

Gerade jetzt, wo ein Ende der Krise in Sicht zu sein scheint, könnten diese Faktoren – Urlaub und Ferien – zu einem Engpass in den kommenden Wochen führen.

In den letzten Wochen seien rund sechs Prozent weniger Blutspender auf den Spendeterminen in Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erschienen als benötigt. Derzeit könnten noch alle Klinikanfragen bedient werden. Da coronabedingt weniger Spendelokale zur Verfügung stehen, könnten die geringen Lagerbestände aber in kurzer Zeit aufgebraucht sein. Blutpräparate werden jedoch fortwährend in den Kliniken und Praxen gebraucht.

Einzelbestandteile wie Blutplättchen, auf die Patienten etwa während einer Chemotherapie angewiesen sein können, sind nur wenige Tage haltbar. Deshalb ist die laufende Blutspende für die Versorgung der Bevölkerung so wichtig.

Wer Blut spenden möchte, sollte sich gesund und fit dafür fühlen. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen hohen Schutz für alle Beteiligten.