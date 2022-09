Pöllwitz. Der Förderverein „Zur Erhaltung unserer Pöllwitzer Kirche“ hat unermüdlich am Pfarrhaus und an der Kirche in Pöllwitz geschafft. Heute kann sich nicht nur das Pfarrhaus mit dem Gemeindesaal sehen lassen, auch die gut 700 Jahre alte Wehrkirche ist ein Glanzpunkt im Ort.