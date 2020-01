Zweckverband Greiz will fünf Millionen investieren

Rund vier Millionen Euro hat der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) im vergangenen Jahr in Baumaßnahmen im Trink- und Abwasserbereich investiert. Für das Jahr 2020 sind es nach momentanen Planungen rund 2,6 Millionen Euro im Trinkwasser- und 2,85 Millionen Euro im Abwasserbereich. Wenn der Haushalt bestätigt wird, wären das also noch einmal rund eine Millionen Euro mehr als 2019, wie die Zweckverbandschefin Ines Watzek sagt.

Der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (erste Reihe, Vierter von links) und Taweg-Geschäftsleiterin Ines Watzek (erste Reihe, Sechste von links) mit anderen Beteiligten beim symbolischen Banddurchschnitt in der Friedhofstraße in Greiz. Foto: Tobias Schubert

Zu abgeschlossenen Baumaßnahmen gehören die Friedhofstraße in Greiz, der erste von vier Bauabschnitten in der Adelheidheidstraße und die Fertigstellung der Hochwasserwiederaufbaumaßnahme im Abschnitt Rosengasse/Am Teich/Haardtberg in Mohlsdorf. In Waltersdorf wurde in der Kirchgasse unter anderem die Kanalisation neu verlegt, in Teichwolframsdorf mit dem ersten Bauabschnitt am Steinberg begonnen.

Nach 25 Jahren wurde in Neumühle am Wohngebiet Grüne Eiche die Kläranlage erneuert und am Kurtschauer Bach wurde die Möglichkeit einer städtischen Baumaßnahme genutzt, um die Trinkwasserleitung zu erneuern und die Bundesstraße zu kreuzen.

In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt und Energieversorgung wurde der hintere Schlossaufgang ausgebaut. Und nicht zuletzt konnte die aufwendige Sanierung des Tiefbrunnens Neudeck abgeschlossen werden.

Straßenbau zwischen Dölau und Sachswitz

Der zweite Bauabschnitt in Teichwolframsdorf soll 2020 fortgeführt und beendet werden. Der genaue Zeitplan ist aber witterungsabhängig, sagt Watzek.

Insgesamt vier Bauabschnitte stehen in der Adelheidstraße in Greiz an. 2019 wurde der erste gestartet, der zweite soll 2020 folgen Foto: Zweckverband Taweg

Auch in der Adelheidstraße soll weitergearbeitet werden.

In der Plauenschen Straße zwischen Dölau und Sachwitz deuten sich größere Straßenbauarbeiten an, die in Zusammenarbeit von Zweckverband, Stadt und Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr – Region Ost (vormals Straßenbauamt Ostthüringen) stattfinden sollen. Einen genauen Starttermin gibt es hier noch nicht.

Gleich zweimal will man bei Bauarbeiten Gleise der Deutschen Bahn queren, in Neumühle am Bahnhof, wo eine Trinkwasserleitung verlegt werden soll und im Schaltisweg in Greiz. Dort verlief die Trinkwasserleitung bisher über das Gelände des Chemiewerkes. Das will man nun ändern und dabei nicht nur unter die Schienen sondern auch unter die Elster gehen.

Nach zwei großen Rohrbrüchen in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz in den vergangenen zwei Jahren will man am Zaschberg in Pohlitz zwei größere Trinkwasserleitungen erneuern, damit es in Zukunft nicht noch einmal zu Vorfällen kommt. Ähnlich ist für die nächsten Jahre an der Spornburg in Mohlsdorf geplant.

In Greiz-Schönfeld sollen die Einwohner des Katzenberges an die zentrale Kläranlage angeschlossen werden. In Sachwitz will man bei einer Hochwassermaßnahme der Stadt Greiz mitwirken und Am Ehrenhain einen Schmutzwasserkanal verlegen. Das soll nächste Woche beginnen.

In Sorge-Settendorf planen der Zweckverband und die Thüringer Fernwasserversorgung, die Druckerhöhungsanlage zu sanieren. In Kahmer will man hingegen mit Arbeiten an der Quellleitung mehr Wasser aus der Region fördern, um unabhängiger vom Fernwasser zu werden.

Und nicht zuletzt will man in Wernsdorf bei Berga mit dem ersten von mehreren Bauabschnitten starten und Trink- und Abwasserleitungen verlegen.

Doch die Baumaßnahmen sind nur ein kleiner Teil der alltäglichen Arbeiten im Zweckverband, wie Ines Watzek hervorhebt. Denn natürlich müsse er auch politische Entscheidungen von Bund und Land umsetzen. Darunter falle beispielsweise das neue Thüringer Wassergesetz, das unter anderem vorsieht, dass Orte mit mehr als 200 Einwohnern an die zentrale Kläranlage angeschlossen werden müssen. Mit der Fusion von Greiz und Neumühle schied 2019 zudem ein Verbandsmitglied aus, da Neumühle nun durch Greiz vertreten wird. Nicht zuletzt sei mit Blick auf die geplanten Bauarbeiten auch die Preisentwicklung eine Herausforderung. Die Bücher der Baufirmen seien voll und die nötigen Investitionskosten in den vergangenen Jahren deswegen stetig gestiegen. Es bleibe ein schwieriger Balanceakt zwischen technisch notwendigen und finanziell machbaren Projekten, so Watzek.