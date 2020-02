Das Gebäude Salzweg 43 in Greiz muss abgerissen werden. Das danebenliegende Haus Nummer 45 wird versteigert.

Greiz/Leipzig. Ein Haus zu besitzen, ist der Traum vieler. Doch die alten Häuser, die in Greiz versteigert werden müssten erst auf Vordermann gebracht werden.

Zwei alte Häuser in Greiz versteigern

Das Mehrfamilienhaus Salzweg 45 in Greiz wird versteigert. Darüber informierte die Sächsische Grundstücksauktionen AG in Leipzig. Mit einer Grundstücksgröße von 313 Quadratmeter werden acht Wohnungen von 422 Quadratmetern Gesamtfläche verkauft. Erbaut wurde das Haus 1914. Doch die Heizungs- und Sanitärausstattung sei nicht nutzbar, Holzfenster und -türen im entsprechenden Zustand und das Holztreppenhaus mit schmiedeeisernem Geländer ebenso. Darüber hinaus steige Feuchtigkeit auf, heißt es. Auch sei Müll abgelagert worden. Insgesamt also ein Ruf nach Veränderung. Mindestgebot: 9000 Euro.

Das zweite zu versteigernde Objekt in Greiz steht in der Waldstraße 25. Das Grundstück ist knapp 370 Quadratmeter groß, die geschätzte Wohnfläche 295 Quadratmeter. Das Haus aus dem Jahr 1900 wurde 2009 teilsaniert. Dabei wurde es entkernt und das Dach neu eingedeckt. Teilweise seien die Außenwände trockengelegt und Kunststofffenster eingebaut worden, heißt es. Auch sei die Fassade teilweise gedämmt. Eine Heizungsanlage gibt es nicht und die Putzfassade sei schadhaft. Alles in allem braucht auch dieses Haus eine umfassende Sanierung. Mindestgebot: 10.000 Euro.

Versteigerung am 28. Februar, ab 11 Uhr, nh-Hotel Leipzig, Fuggerstraße 2