Zwei Gitarrenkrieger auf Rettungsmission in Greiz

Das Gitarren-Duo Café del Mundo gibt über 100 Konzerte pro Jahr allein in Deutschland und zudem Gastspiele in angrenzenden europäischen Ländern. Am Sonntag, 1. März, 17 Uhr, gastieren sie in der Greizer Vogtlandhalle. Jan Pascal und Alexander Kilian greifen in Greiz zu den Flamenco-Gitarren und präsentieren ihr Programm „Beloved Europa“. Wir sprachen mit Alexander Kilian über Programm und Auftritt in Greiz:

Europa als Geliebte. Woher kommt der Titel der Tour? „Beloved Europa“ entstand auf unseren Konzertreisen durch Europa. Der entscheidende Impuls war ein Musikfestival auf Samos, wo die gefeierte Hochkultur auf der einen Seite auf das Schicksal der dort ankommenden Flüchtlinge prallte. Hier passte für uns das Bild der schönen Europa, die von Zeus in Stiergestalt bedroht ist und durch zwei Gitarrenkrieger gerettet wird. Was hat Sie auf Ihren Konzertreisen mehr beeindruckt: die Metropole oder das Dorf? Als Musiker dürfen wir vieles kennenlernen und können uns überall einen Moment lang zu Hause fühlen, bevor wir erneut aufbrechen. Madrid als Metropole ist intensiv, pulsierend und facettenreich, aber auch ein abgeschiedenes Dorf in Italien ist äußerst klangvoll. Wie wollen Sie das Erlebte musikalisch erzählen? Feinsinnig arrangierte Dialoge von zwei konträren Protagonisten, die sich umspielen, herausfordern und gerne auch einmal duellieren. Musikalisch zwischen Pop, Rock, Klassik und akustischem Techno changierend, wird der Abend zum Klangerlebnis für jedermann. Was ist das Besondere an einer Flamenco-Gitarre? Die Flamenco-Gitarre ist die wilde Schwester der klassischen Gitarre. In ihr vereinigen sich die Verruchtheit der Straßen Andalusiens mit der Noblesse urbaner Konzertsäle. Karten für das Konzert gibt es in der Vogtlandhalle Greiz unter Telefon 03661/6 28 80 und in der Tourist-Information im Unteren Schloss.