Zwei Greizer Gymnasiasten werden Vize-Landesmeister

Greiz. Die Schüler waren in Thüringen und in Sachsen erfolgreich bei „Jugend forscht“.

Wie bereits im Jahr 2021, als die Astronomische Gesellschaft Greiz sechs Projekte bei „Jugend forscht“ begleitete, starteten dieses Jahr zehn Teilnehmer mit sechs Projekten zum Wettbewerb. Neu daran war, dass die Jugendlichen diesmal in Thüringen und Sachsen im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaft antragen.

Beim Landeswettbewerb in Thüringen wurde Eric Decker vom Ulf-Merbold-Gymnasium Vize-Landesmeister in der Sparte „Schüler experimentieren“ mit dem Projekt „Sind wir die Letzten?“.

Gleichfalls aus dem Merbold-Gymnasium in der Sparte „Jugend forscht“ wurde Marleen Otto Vize-Landesmeisterin in Thüringen. Zusätzlich erhielt sie zwei Sonderpreise für ihr Projekt „10,88 Milliarden Lichtjahre in 30 Minuten oder doch Unsinn“.

Ein weiterer erfolgreicher Schüler aus dem Greizer Gymnasium ist Leon Böttger, der mit seinem Projekt „Sehen wie im Mittelalter“ die Jury begeisterte.

Sonderpreise für Ben Waldmann

Ben Waldmann. Foto: Mathias Thiel

Ben Waldmann von der Oberschule Netzschkau startete zum Landeswettbewerb Sachsen. Er überzeugte die Jury mit „Und er eilt weiter, wenn es dunkel wird“. Damit errechnete er die Geschwindigkeit des Mondes zur Sonnenfinsternis 2021. Er belegte bei „Schüler experimentieren“ den dritten Platz und erhielt zwei Sonderpreise.