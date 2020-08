Zwei Künstler der Region stellen im Greizer „Bücherwurm“ aus

„Bücherwurm“-Chefin Katrin Hetzer (links) zeigt Kundin Antje Cederstolpe in der Greizer Buchhandlung die Kunstwerke von Ludwig Laser und Peter Zaumseil.

Greiz. Werke von Peter Zaumseil und Ludwig Laser sind nun in der Buchhandlung in Greiz zu sehen.

Im Greizer „Bücherwurm“ ist an der Seite des Treppenaufganges zur ersten Etage eine Ausstellung mit Keramikarbeiten des Obergeißendorfer Künstlers Ludwig Laser zu sehen, darunter Werke, die mittels Rakutechnik gefertigt wurden, die er seit 1996 in seiner Töpferwerkstatt gestaltet. Der Elsterberger Peter Zaumseil präsentiert in diesem Rahmen mehrere Grafiken. Die ausgestellten Werke können erworben werden.