Zwei neue Kirschbäume für Greiz

Greiz. Augenoptiker-Kette Fielmann sponsert wiederholt Pflanzen für die Stadt.

Die Augenoptiker-Kette Fielmann, die seit rund 30 Jahren auch in Greiz präsent ist, hat für das Stadtbild zwei Bäume gespendet, die der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos) laut einer Pressemitteilung der Stadt „mit großer Freude aber coronabedingt im kleinsten Kreis dankbar entgegennahm“.

Dabei handele es sich um zwei rosa Winterkirschen, von denen nun eine im Bereich der Schlossbrücke, die andere am Von-Westernhagen-Platz eingepflanzt wurde. Beide Bäume seien Ersatzpflanzungen für alte Stadtbäume, die die Trockenheit und Wetterkapriolen der vergangenen Jahre nicht überlebt hätten. Die Winterkirschen würden ab dem Winter und bis in den Mai hinein blühen.

Fielmann hat seit nunmehr 30 Jahren seinen Standort am Markt und sagte gerne zum Jubiläum eine Baumspende für die Innenstadt zu, heißt es in der Mitteilung. „Der Baum ist Symbol des Lebens, Naturschutz eine Investition in die Zukunft. Ich hoffe, dass die Greizer und alle Besucherinnen und Besucher an diesem Grün Freude haben werden“, wird darin Adrian Fichtner, Fielmann-Niederlassungsleiter in Greiz, zitiert.

Es war bereits die neunte Pflanzaktion des Optikers. Unter anderem wurden in mehreren Kitas und Schulen das Außengelände begrünt und 2004 sowie 2019 der Markt.