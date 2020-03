Zwei Patienten mit Corona-Verdacht

Derzeit sei kein Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus positiv auf Corona getestet worden und es gibt auch keine Verdachtsfälle. Darüber informiert die Klinik auf Nachfrage.

Behandelt werden im Greizer Krankenhaus aber derzeit zwei Patienten, die sich möglicherweise mit dem Virus infiziert haben. Sie seien sofort isoliert worden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Sie werden nun getestet, ebenso wie Kontaktpersonen, heißt es von der Klinik weiter.

Arzt darf wieder arbeiten

In den zurückliegenden Tagen erreichten uns mehrere Nachrichten, dass Mitarbeiter der Klinik infiziert seien und ein Arzt sich weigere, in Quarantäne zu gehen. Auch dazu hat sich das Krankenhaus jetzt geäußert. „Es ist richtig, dass ein Arzt aus dem Kreiskrankenhaus Greiz aus einem Hochrisikogebiet zurückgekehrt ist“, heißt es in der schriftlichen Antwort. Er habe sich selbst um einen Test gekümmert, dieser sei negativ ausgefallen. Er habe sich bis zum zweiten, ebenfalls negativ ausgefallenen Test, in häuslicher Isolation befunden und folgte damit den allgemeinen Empfehlungen des Gesundheitsamtes und des Robert-Koch-Institutes. Eine direkte Aufforderung des Gesundheitsamtes zur häuslichen Isolation habe es nicht gegeben.

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt dürfe der Arzt nun wieder tätig sein.

Separate Station eingerichtet

Für mögliche Corona-Patienten seien im Kreiskrankenhaus Greiz ausreichend Betten vorhanden. Deren Behandlung erfolge auf einer separaten Station, die dafür ausgestattet sei. Diese sei auch personell entsprechend besetzt. Der Bereich sei nur durch einen Zugang erreichbar und dort werde darauf hingewiesen, dass es sich um einen Infektionsbereich handelt.

Servicetelefon des Krankenhauses

Der Pandemieplan des Greizer Krankenhauses sei mit dem Gesundheitsamt aufgebaut und abgestimmt, heißt es weiter.

Die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH hat seit 17. März ein Servicetelefon geschalten. Dieses ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter Telefon 03661/46 22 24 erreichbar.