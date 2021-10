Zwei Simson SR1 gestohlen: Großer Polizeieinsatz im Kreis Greiz – Hubschrauber sucht Waldstück ab

Langenwetzendorf. Diebe haben im Landkreis Greiz einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Waldstück wurde umstellt und per Hubschrauber abgesucht.

Unbekannte haben am Freitagabend gegen 21 Uhr in Nitschareuth (Landkreis Greiz) zwei auf einem Dachboden abgestellte Simson SR1 gestohlen. Laut Polizei flohen die Täter anschließend mit ihrer Beute in ein benachbartes Waldstück. Dieses sei zeitnah umstellt werden. Ein Polizeihubschrauber suchte das Waldstück jedoch erfolglos nach den Tätern ab. Letztendlich konnte zumindest eine der gestohlenen Simsons gefunden werden.