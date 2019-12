Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Spenden an Tierheim Greiz

Tierheimleiterin Elke Becker, Maxine Spilgies und Eileen Kielmann von Rewe, Mirjam Bauer und Tierheimmitarbeiterin Ines Hübschmann (von links) mit den beiden Hunden Polly und Freddy, die neue Besitzer suchen. Über zwei Spenden konnte sich das Tierheim Greiz freuen. Aus den Rewe-Märkten Greiz-Pohlitz und Langenwolschendorf gab es 257 Tüten voller Nass- und Trockenfutter und Leckerlis für Hunde und Katzen, welche die Kunden der Rewe-Märkte gespendet hatten (Wert jeweils fünf Euro). Außerdem gab Mirjam Bauer vom Autohaus Jubel in Greiz 150 Euro an das Tierheim. Sie hatte auf Weihnachtspost an ihre Geschäftskunden verzichtet und das Porto in eine Spende umgewandelt.