Die Eheleute Manfred und Helga Brauer (links) sind die jüngeren Geschwister. Doch sie haben vor Herbert und Brigitta die Idee mit dem Heiraten. Aber weil Geschwister nun mal alles nachmachen müssen, ziehen die Älteren am selben Tag nach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Töpfe aus dem selben Schrank

Nein! Tauschen wollen sie nicht, sagen die Schwestern Helga und Brigitta. Dafür seien ihre Männer zu unterschiedlich. Und das obwohl Manfred und Holger ebenfalls Geschwister sind. „Meiner kommt eher nach der Mutter und Herbert nach seinem Vater“, sagt Helga. Sie sind zwei Töpfe aus dem selben Schrank. Die ganz unterschiedliche Deckel brauchen. Um die Hobby-Genealogen – die jetzt bestimmt schon rätseln, ob die Kinder der Paare mehr als nur Cousins und Cousinen sind – nicht noch weiter zu verwirren, kommen wir schnell zur eigentlichen Geschichte. Oder besser zu den zwei Geschichten. Denn auch wenn die beiden Ehepaare am Donnerstag gemeinsam den 60. Hochzeitstag feiern, so findet im Laufe des Lebens doch jedes Paar sein eigenes Glück.

Nach dem Krieg von Langenwolschendorf nach Pahren

Helga und Brigitta sind zehn und 13 Jahre alt, als sie 1950 mit ihrem kleinen Bruder und der Mutter aus Langenwolschendorf nach Pahren in das Haus der Oma ziehen. Der Vater ist aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Lebensmittel sind knapp. „Die Oma hatte Ziegen und einige Hühner“, erinnert sich Brigitta.

Auf der anderen Straßenseite leben Manfred und Herbert in einem Haus mit sieben Geschwistern. Schnell freunden sich die Kinder an. „Wir waren damals eine große Freundesgruppe“, sagt Helga. Sie treffen sich zum Kartenspielen. Klettern auf Bäume. Später gehen sie zusammen im Gasthaus Pahren oder in Muntscha tanzen.

Wann genau aus Freundschaft Liebe wird, können sie auf den Tag genau nicht sagen. „Es war eine unbeschwerte Zeit. Da muss es irgendwann geklickt haben“, sagt Brigitta. Oft sitzen sie als junge Paare gemeinsam in der großen Küche der Brüder. Dort kommt die ganze Familie zusammen. Zeit für sich alleine zu finden, ist nicht leicht. „Aber wenn man will, geht alles irgendwie“, sagt Helga zwinkernd.

1959 beschließen Helga und Manfred – das jüngere Paar – zu heiraten. „Ach, wollen wir nicht auch heiraten? Dann wird es nicht so teuer“, habe Herbert daraufhin gesagt. In Echt soll der Antrag romantischer gewesen sein. Doch wirtschaftliche Überlegungen spielen damals natürlich auch eine Rolle.

Nach der Heirat trennen sich die Wege ein wenig auf. Helga und Manfred ziehen nach Zeulenroda. Helga arbeitet in der Gummi-Strickwaren-Bandagen-Fabrik und Manfred im Malerbetrieb Farbenfreude. Im Jahr 1966 kommt Sohn Jörg zur Welt. Sechs Jahre später Tochter Anke. „Wir haben uns Zeit gelassen mit dem Kinderkriegen“, sagt Manfred. Als Rentner erfüllen sie sich Anfang der 2000er noch spät den Traum vom Eigenheim. Sohn Jörg lebt in einer Einliegerwohnung mit den Eltern im selben Haus.

Ein doppelter Geschwisterbesuch ist jedes Mal Pflicht

Brigitta und Herbert bleiben in Pahren und helfen der Mutter von Brigitta im Haushalt. Sie arbeitet bei Franz-Anton-Strickbandagen und er in der Glaserei Grünler. Die Tochter bekommt den Namen Carmen. Auch wenn Pahren und Zeulenroda nur ein paar Kilometer auseinander liegen, ist es damals nicht leicht, sich jeden Tag zu sehen. Doch jeden Tag wenn sie nach der Arbeit die Zeit findet, schaut Brigitta immer bei ihrer Schwester vorbei. Eine Tradition, die sie auch heute beibehalten. Wenn Brigitta und Herbert nach Zeulenroda zum Einkaufen fahren, steht immer ein doppelter Geschwisterbesuch an.

Zur diamantene Hochzeit hat Tochter Carmen aus einer Zeitschrift einen Artikel über die fünf Geheimnisse der ewigen Lieben ausgeschnitten. „Da lassen wir uns nach 60 Jahren nichts mehr erzählen. Wichtig ist es, sich nach Streitigkeiten wieder zu vertragen. Die Liebe kommt von innen heraus. Dann wird alles gut“, sagt Helga.