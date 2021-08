Zwei verletzte Autofahrerinnen bei Unfall im Kreis Greiz

Mosen Auf der Kreisstraße nach Mosen ereignete sich am Donnerstag ein folgenschwerer Vorfahrtsfehler.

Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, fuhr eine 57-jährige Ford-Fahrerin die Kreisstraße in Mosen in Richtung Abzweig Wünschendorf/Pohlen.

Sie wollte nach links abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer aus Richtung Wünschendorf kommende 56-jährigen VW-Fahrerin. Beide Autos kollidierten. Durch den Unfall wurden beide Fahrerinnen verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

