Zwei Verletzte bei Unfall nach Vorfahrtsfehler auf B92

Langenwetzendorf Die Straße musste für zwei Stunden gesperrt werden.

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, fuhr der 21-jährige Fahrer eines BMW auf der Straße von Lunzig zur Bundesstraße 92 um diese in Richtung Wildetaube zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen VW-Fahrers, der auf der Bundesstraße in Richtung Weida fuhr.

Beide Autos kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurden beide Fahrer verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden, so die Polizei. Die Straße musste bis gegen 15:15 Uhr gesperrt werden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

