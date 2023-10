Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Greiz - Diebstahl im Krankenhaus

Greiz. In Greiz wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Zudem wurde im Krankenhaus ein 83-Jähriger bestohlen.

Am Montagmorgen ereignete sich auf der B92 am Abzweig Arnsgrün ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei waren hier aufgrund eines Vorfahrtfehlers ein 43-Jähriger und eine 36-Jährige mit ihren Autos zusammengestoßen. Beide wurden im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden.

Diebstahl im Krankenhaus

Am Montagnachmittag kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Diebstahl innerhalb des Krankenhauses Greiz. Nach Angaben der Polizei wurde hier ein 68-Jähriger aus der medizinischen Behandlung entlassen und entwendete währenddessen das Mobiltelefon eines 83-jährigen Mitpatienten. Der behandelnde Arzt verständigte umgehend die Polizei in Greiz. Gemeinsam mit dem Polizeirevier in Auerbach konnte der mutmaßliche Täter an seiner Wohnanschrift angetroffen und das Mobiltelefon sichergestellt werden. Der 83-Jährige erhielt es noch am selben Tag zurück. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

