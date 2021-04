Zwei verletzte Frauen nach Vorfahrtsmissachtung in Weida

Weida Bei einem Verkehrsunfall in Weida sind die beiden Fahrerinnen verletzt worden. An den Autos entstanden Sachschäden.

Am Donnerstagmorgen hat eine 63-jährige Autofahrerin die Neustädter Straße in Weida befahren, um auf die Bundesstraße 175 aufzufahren. Wie die Polizei mitteilte, missachtete sie hier die Vorfahrt einer 35-jährigen Autofahrerin, die diese Straße in Richtung Burkersdorf befuhr.

Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall wurden die beiden Frauen verletzt, an den Autos entstanden Sachschäden. Der Bereich der Unfallstelle musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.